英国建筑与服务商Carillion被迫清算 无法继续从银行贷款

路透伦敦1月15日 - 英国建筑和服务公司Carillion (CLLN.L)周一破产，银行拒绝继续向该公司提供贷款，导致数百个大型项目前景存疑，政府最重要的供应商之一就此垮台。

Carillion被迫进入强制清算，此前合同延期代价高昂，新业务滑坡，引发一系列利润预警，导致上半年亏损超过10亿英镑(14亿美元)。

“近日来我们无法获得融资来支持业务计划，因此非常遗憾地做出这个决定，”该公司董事长Philip Green称。

“对Carillion、我们的同事、供应商和我们多年来服务的客户而言，这是很伤感的一天，”Green称。

Carillion的债权人包括苏格兰皇家银行、Santander UK、汇丰和其他公司。该公司有15亿英镑的债务。

Carillion有200年的历史，在全球雇用4.3万名员工，其中2万名在英国。其承建的项目包括医院、铁路等公共项目。

最近几周Carillion的情况变得愈发严峻，迫使政府举行了一系列的危机会议讨论如何应对。工会和反对党工党则认为，纳税人不应当救助要倒闭的公司。

Carillion称，政府将提供必要的资金支持，以维持其已经开展的公共服务，普华永道会计师事务所将负责监督。(完)