脱欧问题拖后腿 英国在争取中国投资的竞赛中落后对手

路透伦敦1月29日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)被脱欧问题缠身，在国内政坛的地位也变弱，导致她在争取中国投资和获得准入中国蓬勃发展的专业服务市场的竞赛中开始落后。

特雷莎·梅将于周二率领一个企业高管代表团前往中国，与中国领导人会晤。此行将确定英国与世界第二大经济体的关系在其冗长的“待办事项”清单上的位置。

“这是英国时刻，”英中贸易协会总裁卢墨雪(Matthew Rous)表示。

英国在2016年决定离开欧盟之后试图把自己重塑为一个全球贸易国家，但是英国脱欧令北京感到不安，而且与其前任卡梅伦相比，外界认为特雷莎·梅不太热衷于取悦中国。

其结果是，距离习近平主席在伦敦提出中英关系“黄金时代”还不到三年，这个招牌看起来就已经有些失去光泽。按照“黄金时代”的设想，中国承诺向英国投资数以十亿计英镑，而英国则有望帮助满足中国对银行专业知识的需求。

“感觉脱欧让英国政府的注意力发生了转移，”上个月陪同英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)访问中国的一位商界领袖称。

“在中国并没有忘记这件事。我最近去中国的时候还有很多相关的问题，”这位要求匿名的商界领袖称。

特雷莎·梅和中国官员均重申致力于推进中英关系的黄金时代，但2016年末她推迟批准中国投资的核电站引发了争议，导致两国关系降温，而法国和德国等国却在推进对华关系。

“我们已经落后很远。如果只是敷衍了事或根本不重视，就不会取得明显进展，”原高盛首席经济学家、后进入卡梅伦政府帮助发展对华联系的Jim O‘Neill表示。

他提到2016年中国成为德国最大的贸易伙伴。

官方数据显示，2016年英中两国贸易额接近600亿英镑(845亿美元)，英国对华贸易逆差超过250亿英镑。

在中国向发达经济转变的过程中，银行和法律等专业服务需求增加，英国的目标是抓住这些机遇扩展两国合作。(完)