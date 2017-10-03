英国9月建筑业PMI意外降至14个月低位--IHS Markit

路透伦敦10月3日 - 周二公布的一项调查显示，英国建筑业活动创自2016年英国公投决定退欧以来的最大降幅，因对经济前景的担忧使得新业务减少。

IHS Markit/CIPS英国9月建筑业采购经理人指数(PMI)从8月的51.1降至48.1，远低于路透调查中所有预估，且为2016年7月以来最低。

“新业务不足以取代已完成项目的情况，开始对英国建筑业造成沉重压力，”负责调查的经济分析师Tim Moore并称，利率可能调升的风险，使房屋建筑活动放缓。

“除了因退欧公投而延缓支出的相关疲软环节，建筑业者现在处于2013年初以来业务量持续下滑的最长时期，”他称。

周一公布的制造业PMI显示增速放缓。周三将公布的服务业PMI，将为第三季经济增长情况提供更明确线索。

PMI数据先前都较官方数据要来的热络，但如今看来已经表现趋于一致。

新订单连续三个月萎缩，乐观程度创下2016年7月以来最低，当时各项调查的企业信心都呈现大跌，促使英国央行次月祭出紧急宽松措施。

目前看来英国央行正准备收回一些紧急举措。本月稍早，该行称若经济成长与通胀压力的发展符合预期，多数政策委员预期将在未来几个月内升息。

PMI数据显示，9月建筑材料成本以七个月来最快速度上涨。民用工程和商用项目是建筑业中表现最差的一群。

Markit指出，“客户信心脆弱”以及“经济及政治不确定性升高”令新的项目受到打压，同时利率上升的前景是房屋建筑放缓的原因之一。(完)