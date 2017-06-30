焦点：英国家庭可支配收入连降三季度 下滑时间为1970年代以来最长

资料图片：2017年4月，伦敦一家超市里的顾客在浏览商品。

路透伦敦6月30日 - 英国周五公布的官方数据显示，该国消费者购买力创下1970年代以来最长的连续下降时间，虽然有迹象显示最近经济动能有所增强。

英国国家统计局的数据给消费者描绘了一个悲观的画面，消费者要面临通胀上升和薪资增长放缓的双重打击。通胀上升主要是因退欧后英镑下跌造成。

统计局称，经通胀调整后的英国家庭实际可支配收入连续第三个季度下降，部分是由于缴税时间造成。

连续下降时间为1970年代以来最长，家庭储蓄率也降至纪录低点1.7%。

继今年开局疲弱后，英国央行正在寻找有关经济提速的迹象，因央行计划实施10年来的首次升息。

统计局确认，英国1-3月经济较前一季度仅增长0.2%，与2016年第四季0.7%的季度增幅相比，扩张步伐大大放慢。

第一季增速突然下滑，意味着英国从七大工业国(G7)中增长较快的国家一下子变成了表现最差的。

英国央行预期第二季经济增速能提升到0.4%，并表示如果未来数月的出口和投资走强，那么央行或许将开始升息。

统计局称，英国经济主要支柱--服务业在4月录得0.2%的按月增幅，略低于3月。2-4月服务业增长0.2%，高于1-3月的增速0.1%。

统计局指出，2017年第一季企业投资较前季成长0.6%，与前次估值一致，仅稍微扳回去年第四季的跌幅。

统计局亦公布，英国第一季经常帐赤字扩大至169亿英镑，相当于国内生产总值(GDP)的3.4%，高于去年第四季的2.4%。

经常帐赤字上升主要受英国2017年年初贸易收支表现疲软影响，但赤字仍略低于市场预估。路透调查分析师原预测经常帐赤字173亿英镑。

统计局指出，第一季家庭支出较前季成长0.4%，低于2016年第四季的成长0.7%。

第一季实际家庭可支配收入较前季下滑1.4%，为连续第三季下跌，并且创下2013年第一季以来最大跌幅。(完)