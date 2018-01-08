FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
英国12月房价出现六个月来首次环比下降--Halifax（更新版）
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
财经视点
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
January 8, 2018 / 9:12 AM / a day ago

英国12月房价出现六个月来首次环比下降--Halifax（更新版）

1 分钟阅读

（新增分析师评论及细节）

路透伦敦1月8日 - 英国主要房屋贷款机构Halifax周一公布的数据显示，12月英国房价意外较前月下降，为六个月来首见，这进一步表明英国房市自2016年退欧公投后走弱。

英国12月房价较前月下降0.6%，路透调查访问的分析师平均预测上涨0.2%，11月为上涨0.3%。

截至12月的三个月房价较上年同期上涨2.7%，比11月时的3.9%升幅有所放缓。路透调查预估则为上涨3.3%。

英国2016年6月公投决定退出欧盟之前，Halifax公布的房价年增率约为10%。

英国公投退欧后，英镑汇率的跳水推升了通胀，并加重了英国家庭的财务压力。此外，很多企业也搁置投资决定，以等待英国与欧盟未来关系的厘清。

Pantheon Macroeconomics的分析师Samuel Tombs指出，英国央行在2017年11月进行了逾十年来的首次升息，这亦令市场承压。

周一公布的两份调查结果显示，英国消费者在圣诞节期间捂紧荷包，导致全年消费支出出现2012年以来首次按年下滑，而且2018年大型企业也打算减少支出。

Halifax Community Bank总经理Russell Galley称：“2017年的房屋市场表现和上年大体类似。”

“房价增幅缓慢，此外建筑活动、已完成销售以及购房抵押贷款批准率仍大体持平。受实质薪资不见增长以及围绕经济的挥之不去的不确定性影响。”

英国抵押贷款业者Nationwide上周公布的调查报告显示，2017年英国房价上涨速度为2012年以来最慢，伦敦房价则录得2009年以来的首次全年下跌。 (Full Story)(完)

(编译 高琦/孙茉莉; 审校 张明钧/白云)

编译 王洋; 审校 李春喜

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below