焦点：英国大选在即 特雷莎·梅试图将选战主轴拉回至退欧议题上

2017年6月7日，英国伦敦，路灯柱上悬挂着指向投票站的标志。

路透诺里奇/伦敦6月7日 - 在大选前夕，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)重回其核心讯息，即唯有她才能达成满意的退欧协议，将选战主轴从两起致命的伊斯兰国攻击行动所引发的国家安全热议拉回。

特雷莎·梅在七周前意外要求提前举行大选，以期在退欧谈判开始前，扩大她所属的保守党在议会拥有的17席多数优势。

但这场选战意外崎岖，保守党在民调中原本遥遥领先反对党工党，但领先幅度却急剧下降，而曼彻斯特和伦敦发生攻击事件，造成30人死亡。

民调人士仍预测保守党将胜出，不过超过100席压倒性多数的说法销声匿迹。最后几个民调显示，保守党对工党的领先幅度在1-12个百分点，而多数民调认为保守党的多数优势会再增加。

特雷莎·梅针对老年人养老保障的新政策不受欢迎，此后其领先优势缩小。她数日后放弃这一想法，反对党因此揶揄她“强大而稳定的领导力”的竞选口号。

之后5月22日在曼彻斯特发生了自杀式爆炸袭击事件，造成22名儿童和成人死亡，然后在距离大选只剩五天时，6月3日在伦敦桥及附近的博罗市场(Borough Market)又发生汽车撞人和刺人事件，造成八人死亡。

这些袭击事件让竞选的焦点落在安全问题上，反对派和媒体也因此质疑特雷莎·梅2010年至2016年担任内政大臣时削减警力的做法。

但安全问题对其主要对手、工党领袖柯尔宾并无助益，因为柯尔宾曾投票反对打击恐怖主义的立法，并且过去曾对警方开枪击毙的做法发表保留看法。

**特雷莎·梅VS柯尔宾**

在大选前夜，特雷莎·梅周三试图把竞选议题重新拉回到退欧问题上。

“明天即将举行选举，我认为人们的选择和需要了解的问题与竞选之初完全一致，”她在英格兰东部诺维奇(Norwich)参加竞选集会时表示。

特雷莎·梅希望把柯尔宾形容为一个挥霍无度的政党中领导力不足的领袖，而他带领的工党将摧毁英国经济，并在混乱不堪的脱欧谈判中引领英国走向毁灭。

柯尔宾则回击称，保守党的财政紧缩政策伤害了穷人，加剧了社会不公。

工党提议通过实施对富人加税5%、提高工人权利、大学免收学费以及投资2,500亿英镑用于基建，建设一个更加公平的社会。

特雷莎·梅面临的挑战不仅仅是赢得大选，还要把前任卡梅伦在2015年为保守党赢得的12席议会多数优势大幅提高。

英国选民将在2100GMT前进行投票，投票完成后将有出口民调。在2300GMT之前将会宣布第一批议会席位选举结果，而650个选区大多将在周五0200GMT-0500GMT公布投票结果。

伦敦警方仍在处理周六夜间袭击事件的后续事宜。当时三名圣战主义者驾驶一辆货车直撞伦敦桥上的行人，随后又冲入附近为夜生活场所的狭窄街道，并持刀乱砍乱刺。

警方表示，他们在周三又逮捕了与袭击事件有关的三人，并搜查了与袭击有关的两处地点。他们自周六以来已经以仇恨罪逮捕了25人，并加派人手在各个社区巡逻。(完)