焦点：英国大选给特雷莎·梅当头一棒 退欧谈判愈发不明朗

2017年6月9日，英国首相特雷莎·梅在其选区的计票中心等待大选结果。

路透伦敦6月9日 - 英国选民在周四的大选中给予首相特雷莎·梅当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于退欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入政治动荡之中。

周四的选举中没有任何党派成为明显的胜方，遭受打击的特雷莎·梅表示她不会放弃。选举前被保守党看低，并认为毫无获胜希望的工党领导人科尔宾表示，特雷莎·梅应当下台。

这是英国选举历史上最牵动人心的夜晚之一。事后政界人士和评论家称特雷莎·梅提前选举的决定铸下大错，并对她在竞选中的表现冷嘲热讽。

不过BBC报导称，特雷莎·梅不打算辞职。

“特雷莎·梅并没有在今日晚些时候宣布辞职的计划，” 英国广播公司(BBC)政治编辑Laura Kuenssberg对BBC电台表示，但还称，“我不清楚他们是否试图在她真正做决定之前消除谣传。”

在已宣布结果的647个席位中，保守党赢得了316席。虽然保守党是获得席位数最多的单一政党，但未能赢得掌握议会多数席位所需的326席。工党赢得261个席位。

复杂的英国退欧谈判在10天后就要启动，但目前还不清楚谁来组建下届政府，也不清楚退欧谈判的基本方向。

“如果...保守党赢得最多席位，或许还赢得最多选票，那么我们将有责任确保有一段稳定期，这正是我们要做的，”特雷莎·梅在赢得自己所在选区后说。

柯尔宾在自己所在选区获胜后表示，特雷莎·梅想要获得更大授权，但结果适得其反。

“她所得到的授权是丢了保守党的席位，丢了选票，丢了支持，丢了信任，”他表示。

“换作是我，我会想就到此为止吧，给真正代表这个国家所有人民的政府让路。”

工党财政事务发言人John McDonnell告诉BBC电台，“我们将挺身而出为国家效力，组建少数派政府，理由就是我认为保守党不牢靠，我认为首相也不牢靠...我认为她是一个蹩脚的首相。”

McDonnell还表示，工党不会与任何其他政党达成联盟协议。

Sky News称，保守党在与北爱尔兰民主联盟党(DUP)磋商，DUP赢得10个席位，是保守党自然而然的联盟对象。

但工党也有潜在盟友，尤其是苏格兰民族党(SNP)，该党虽然遭受重创，但还是拿下了苏格兰的多数议席。

站在欧盟的角度来看，选举爆冷意味着英国退欧谈判的启动可能推迟，谈判破裂的风险也在上升。

保守党议员Anna Soubry是第一个公开否定首相特雷莎·梅的党内人士，她呼吁特雷莎·梅“考虑自己的职位”。

“无论发生什么，特雷莎·梅已经完了，”反对欧盟的英国独立党(UKIP)前领袖法拉奇(Nigel Farage)说道。

英镑兑美元一度下跌逾0.02美元，触及八周低位1.2636美元，但0728 GMT已反弹至1.2710美元。

“对市场而言，悬峙议会是最糟的结果，因为这在英国退欧谈判开启之前又增加了一层不确定性，而且英国要达成退欧协议的时间本就不多，这下更捉襟见肘了，”伦敦经纪商Oanda分析师Craig Erlam说道。(完)