英国愿支付欧盟最多400亿欧元作为脱欧分手费--星期日电讯报

路透伦敦8月6日 - 英国星期日电讯报引述三位知悉英国谈判策略的人士称，英国准备付出最多400亿欧元(470亿美元)作为其脱欧协议的一部分。

欧盟方面已浮出台面的数字是600亿欧元，而且欧盟希望双方先就英国的债务责任取得明显进展之后，再开始谈判诸如未来贸易安排等问题。

负责英国退欧谈判的政府部门对上述报导不予置评。目前为止，英国官方尚未正式表态其愿意偿付的金额是多少。

星期日电讯报称，英国官员可能提议从2019年3月离开欧盟之后以三年为期，每年支付欧盟100亿欧元，然后敲定最后的总额和贸易谈判细节。

报导表示，唯有将脱欧分手费纳入贸易协议，英方才会支付这些款项。

“我们知道(欧盟的)立场是600亿欧元，但实际的底线是500亿欧元。我们的认定则是接近300亿欧元，但实际数字为400亿欧元，即使并非所有民众与政治人物都有此共识，”该报引述一名“白厅(Whitehall)高级消息人士”表示。

“白厅”指的是伦敦官府大道，为多数英国政府部门与官员的办公地点。

星期日电讯报表示，第二名白厅消息人士称，英国的底线为“300-400亿欧元”；第三名消息人士则称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)愿意支付“超过300亿欧元”。

英国脱欧事务大臣戴维斯7月20日表示，英国将履行对欧盟的义务，但并未证实英国脱欧有必要支付净款项。(完)