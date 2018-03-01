英国2月制造业PMI降至八个月低点--IHS Markit/CIPS

路透伦敦3月1日 - 周四公布的一份调查结果显示，英国2月制造业活动降至八个月来最低，因产出扩张速度更加减慢，尽管订单明显增加。

2月IHS Markit/英国皇家采购与供应学会(CIPS)的英国制造业采购经理人指数(PMI)降至55.2，为2016年6月英国公投以来第二低，1月为55.3，路透调查预估为55.0.

IHS Markit分析师Rob Dobson表示，但就表面来看，数据显示今年迄今制造业产出的三个月增速已降至0.4%，去年第四季为1.3%。

制造业去年底时是英国经济表现相对较好的行业。

调查显示，英国2月制造业增长放缓是普遍现象，从消费品、投资品、到半成品的制造商皆有，而欧洲多数地区的制造业正在享受全球需求复苏引导下的强劲增长。

英国制造业PMI去年11月曾触及四年高位58.4。

过去几个月放缓的确切触发因素尚不明确，Dobson称，未来有一些更为乐观的迹象。

制造业订单增长为11月以来最强劲。56%的制造企业预计将在未来一年增产，这一比例接近1月创下的两年高位，6%的企业预期产出将下滑。

雇聘也升至三个月高位。

但海外订单增速放缓至四个月以来最低。

“供应链延迟也妨碍产出增长。这些供应限制若能解除，不仅能进一步提振成长，同时也将部分缓解投入成本压力，”Dobson称。

制造业原物料成本上涨速度较1月创下的11个月高点放缓，而企业将成本转嫁给顾客的速度也趋缓，尽管就历史标准来看仍处于高档。

11月消费者物价通胀触及逾五年来最高3.1%，本月稍早英国央行表示，升息或得大于原先规划，好让通胀回归目标。(完)