英国经常帐赤字将在更长时间内居高不下--政府专家

路透伦敦11月24日 - 政府专家称，未来五年英国经常帐赤字不会继续大幅收窄，使英镑面临进一步下挫的风险。英国的经常帐赤字是全球主要经济体中最高的。

英国央行总裁卡尼去年警告称，每年约1,000亿英镑(1,330亿美元)的外部融资导致英国不得不依赖“陌生人的善意”。

2016年英国脱欧公投后英镑下跌逾10%，上述风险似乎有所减弱。

尽管脱欧决定给英国经济带来很大问题，但英镑贬值使很多经济学家，包括英国预算责任办公室(OBR)在内，预计经常帐赤字将大幅收窄。

他们认为，英镑贬值将会减轻英国持有海外投资与外资持有英国投资之间回报失衡的情况。这种失衡是导致经常帐赤字的一大原因。

本周OBR调整了看法。

OBR在其半年度的公共财政展望报告中预测，2021年的经常帐赤字将达1,010亿英镑，相当于国内生产总值(GDP)的4.4%。其3月时的预估为470亿英镑，相当于GDP的2.0%。

根据世界银行数据，今年英国的赤字预计相当于GDP的大约4.6%，此前在2016年曾触及5.9%的纪录高位，仅次于阿尔巴尼亚和黑山。

OBR告诫英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)，英国需要提防失去外国投资者信心的情况，譬如因为“无序”脱欧过程所致。

“这可能导致英镑急跌，令经常帐赤字出现在需求引领下的急剧缩小，从而使得通胀率大升，”OBR称。

财政部代理首席经济顾问Richard Hughes称，海外投资者长期以来一直支持英国。

“我们多年来一直在设法支撑英国相当庞大的经常帐赤字，其实在某些情况下可以说是数十年，”他周四称。

他还称，英国仍拥有有利可图的海外投资，公债的海外需求亦旺盛。

英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman周三称，自退欧公投以来，公债需求情况保持得“相当不错”。(完)