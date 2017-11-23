焦点：英国预期经济成长料趋疲弱且举债增加 但财政大臣承诺继续支出

Reuters11月23日 - 路透伦敦11月22日 - 为脱欧问题所困扰的英国调降经济成长预估，并扩大直至2020年代的举债计划；但财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)宣布了多项支出举措，旨在赢回选民人心。

2017年11月19日，英国伦敦，英国财政大臣哈蒙德。REUTERS/Mary Turner

哈蒙德面临沉重压力，需要利用周三发布预算报告的机会为首相特雷莎梅挽回颓势。一些仍然为6月大选惨败而恼怒不已的议员曾经要求特雷莎梅炒掉哈蒙德，原因在于他处理英国脱欧和公共财政问题小心翼翼的态度。

但哈蒙德看来一派轻松且谈笑风生，同时表示将免除80%首次置业者的房产购置税、继续冻结燃料税，并增大医疗服务方面的支出，以此为选民提供帮助。

他还承诺未来五年支出440亿英镑(580亿美元)解决英国严重的房屋短缺问题，每年新增30万套住宅供应，直至2020年代中期。

在脱欧派批评他没有留出足够资金为脱离欧盟做准备之后，他额外提列30亿英镑用于脱欧准备。

哈蒙德称，他依然坚持修复公共财政。保守党自2010年上台以来，一直将此作为优先任务。

“我们接手时，预算赤字为和平时期以来最高，”他在议会称。

“自那时以来，由于英国人民的辛勤工作，赤字已有降低，明年将低于GDP的2%。但我们的负债依然过高，”他说。

尽管哈蒙德做出上述表态，英国预算责任办公室(OBR)仍指出，哈蒙德未来两年的支出计划“非常慷慨”。

英国在截止2021/22税收年底的借款额，将比八个月前的预估高出291亿英镑。

“哈蒙德的大胆程度超出了外界的普遍预期，并迫于压力放慢了近期的财政巩固步伐，”Pantheon Macroeconomics的分析师Samuel Tombs说。

英镑最初下跌，因哈蒙德宣布对经济的黯淡预估--这与许多其他发达国家的强劲增长形成鲜明对比，但英镑后来转升，兑美元GBP=触及三周高位。

由于通胀已经大幅上升，而薪资只是缓慢提高，许多选民对于数年来对某些公共服务削减支出感到愤怒。

“我们了解家庭的困难，他们的实质收入承受着压力，”哈蒙德称，他并承诺减少申请保障金的等待时间。由于保障体系调整，许多家庭都面临这一问题。

他还寻求通过减缓增收所谓的营业房产税(business rates tax)，来帮助企业，并向从事研发的企业提供更多税收优惠。

但哈蒙德说，用于扶助经济的资金储备已经减半至148亿英镑，显然他也面临一些局限性，不过主要原因在于经济增长预估减缓。

**未来增长或放缓**

英国预算预测机构目前预估2017国内生产总值(GDP)增长1.5%，3月时的预估为增长2.0%，表明受退欧公投影响，今年经济增长放缓。

OBR还将其对2019年和2020年GDP增长预估分别从之前的1.7%和1.9%均调降为1.3%。至于2021年和2022年，经济增势料将依然疲弱，增幅料分别为1.5%和1.6%。

“OBR的看法是，当全球经济同步上行时，(英国)未来成长前景却非常惨淡。目前德国经济一片繁荣，就连意大利经济增速也超过英国，”Daiwa Capital Markets Europe的Chris Scicluna称。

OBR对经济增长更悲观的看法，主要基于其对生产率预估的调降，这是自全球金融危机以来英国经济最薄弱的环节，主要由技能培训和基础设施的不足所导致。

“生产率增长持续疲软，对未来数年英国经济增长潜能而言并不是好兆头，”OBR称。

OBR如今预期英国今明年举债较少,但在经济放缓冲击下，之后几年举债将会更多。

2021/22财年预算赤字料相当于GDP的1.3%，是前次预估的近两倍。

财政研究机构(Institute for Fiscal Studies)主管Paul Johnson表示，哈蒙德在2025年左右消除预算赤字的目标似乎更加难以实现。他表示，“那看起来真的相当困难，现在对我来说是不可能的。”

在去年公投退欧前，英国的目标是在2020年之前录得预算盈余，该目标本身就已经比在2015年前修正公共财政的最初目标有所延迟。

在公共财政方面也有一些较好的消息--英国的债务料在今年触顶，相当于GDP的86.4%，约是全球金融危机前水准的两倍，未来几年则将会下降。

但OBR预测人士认为债务下滑，主要是因为政府出售国营银行苏格兰皇家银行(RBS.L)的股份，以及住房相关债务不再计入政府帐目的会计操作变更所致。(完)