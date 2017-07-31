英国财政大臣哈蒙德称将不会寻求把税率降至远低于欧盟的水准

路透伦敦7月31日 - 英国财政大臣哈蒙德表示，英国无意在退欧之后出于维持竞争力的考虑将税率降至远低于欧洲均值的水平，相反会维持一个具有欧洲特征的经济和社会模式。

哈蒙德1月时曾暗示，英国或许需要改变其经济模式以保持竞争力，尤其是在无法确保市场准入协议的情况下退出欧盟。

在接受法国世界报采访时，哈蒙德被问及英国是否会打低税率牌，以在退欧后保持经济上的吸引力。

“经常有人说伦敦会在财政监管方面谋求不公平的竞争优势。这不是我们对未来的设想和愿景，”哈蒙德如此回答。

“我们征的税按GDP占比衡量，在欧洲平均数以内，而且我认为我们还将继续维持这一水准。即便在我们退出欧盟之后，英国也将保持欧洲特征的社会、经济和文化模式。”

这和哈蒙德1月接受德国周日世界报采访时的说法截然不同。当时他威胁利用企业税作为英退谈判的一种筹码。

在被直接问及英国是否会下调企业税，哈蒙德当时称，虽然他希望英国保留欧洲特征的经济模式，有相应的税收和监管体系，但如果无法就市场准入达成一致，则可能需要改变模式。

“在这种情况下，我们可能会被迫改变我们的经济模式，以重获竞争力，”哈蒙德当时这样表示。(完)