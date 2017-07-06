英国金融业因退欧而面临“引爆点” 届时工作岗位可能加速外迁

路透伦敦7月6日 - 英国最具影响力的金融游说团体TheCityUK在周四发表的一份报告中表示，英国将失去其作为欧洲顶级金融中心的地位，除非它对专业人才保持保持边境开放、改善基础设施和扩大与新兴经济体的联系。

该报告指出，欧洲大陆可能最终成为银行、保险公司和资产管理公司的首选目的地，他们把业务迁移过去可以保住欧盟单一市场准入待遇。

尽管企业最初可能只是转移少数工作岗位到欧洲，但当物业租赁到期、完成业务评估或者资本成本变得不划算时，工作迁移可能开始加速。

“移出英国可能会逐渐削弱金融生态系统的‘集群效应’，也许会达到生态系统引爆点，”TheCityUK在一份83页的文件中称。该文件概述了金融业如何才能在下一个十年茁壮成长。

在退欧谈判中达成对金融服务业有利的协议，是英国政府面临的最大挑战之一，因为金融服务业是英国最大的出口行业，也是最大的企业税收来源。

报告称，英国政府必须确保企业能招聘到人手填补技术岗位空缺，也必须简化签证发放流程。

该报告还称，退欧已经让英国变得更难以吸引人到来，英国政府还正在推出限制移民的政策。

报告称，去年以五年期签证招聘到的人工成本大增250%至7,000英镑，企业为需要签证的员工所支付的最低薪资自2015年已增长了近50%。

除了退欧，该报告还检审了一系列其他危及伦敦金融城作为金融服务中心的竞争力的问题，其中包括投资交通网络和技术的必要性。

报告呼吁政府和金融服务业展开紧密合作，制定国际贸易政策，并改善英国的电子和硬件基础设施，包括缩短机场至伦敦周边不同金融中心的通勤时间。(完)