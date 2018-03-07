英国财政大臣哈蒙德称脱欧协议不能纳入金融业的看法是错的

路透伦敦3月6日 - 英国财政大臣哈蒙德周三将对欧盟表示，后者必须放弃对于伦敦金融城的强硬立场，让金融服务成为英国脱欧贸易协议的内容之一。

欧盟迄今为止拒绝英国有选择性地保留对欧盟单一市场的准入，而英国希望继续享有单一市场准入的重点行业就是金融服务业。

但哈蒙德将表示，欧盟过去曾寻求在其他贸易协议中纳入金融服务行业，因此欧盟与英国在未来几个月应达成的脱欧协议中去除相关内容是没有道理的。

“持怀疑态度的人士认为，由于过去从未这样做过，所以现在也不能把金融服务纳入贸易协议中；现在是时候解决这一问题了，”哈蒙德将在周三发表的演讲稿摘录显示。这份摘录于周二透露给媒体。

“对于这些人，我要说欧盟签署的每一份贸易协议都是独一无二的。欧盟从未就同样的贸易安排协商两次，”哈蒙德称。他指的是欧盟与土耳其、加拿大、新加坡、韩国与瑞士之间的贸易协议。

英国与欧盟之间在伦敦庞大金融服务业进入欧盟单一市场的问题上形成僵局，这日益成为2019年3月英国正式脱欧前双方针锋相对的关键点之一。

金融服务业占英国经济产出的比例超过十分之一，该行业表示，去年为英国国库贡献的企业与员工纳税总额达721亿英镑(1,000亿美元)。

哈蒙德表示，欧盟原打算将金融服务业纳入与加拿大的自由贸易协定，但最终因无法为银行业提供太多新的市场准入而不了了之。

哈蒙德称，欧盟也有意在与美国的全面贸易及投资协议谈判中纳入金融服务业。这项谈判目前陷入僵局。

“当时大家确实认为这是个具有挑战性的目标。但英国与欧盟之间的合作不见得会是这样，”他表示，“我们的市场已有根深蒂固的联系。”

“所以我很清楚，将金融服务业纳入贸易协议不仅有其可能性，而且这么做也非常符合我们的共同利益。”(完)