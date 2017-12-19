英国雇主计划明年增聘员工并更快加薪 但担心退欧风险--调查

路透伦敦12月19日 - 周二公布的调查结果显示，英国雇主计划在2018年雇佣更多员工，并更快提高薪资，但他们也担心退欧将使英国的吸引力下降。

英国工业联盟(CBI)和人力中介公司Pertemps进行的调查显示，51%的雇主预期明年增加员工数量，高于去年调查时的41%。

就业创造势头强劲是英国经济近几年的一个亮点，但近期官方数据显示雇聘减少，令一些分析师怀疑就业市场是否将走软。

调查显示，略高于一半的企业预期明年加薪幅度与零售物价通胀相符或更高，可能意味着增幅将从目前的约2.5%提高至3%左右。

这样的增幅将与英国央行的预测相符。

CBI此次调查是在英国首相特雷莎·梅与欧盟达成一致推动退欧谈判进入第二阶段之前进行的。调查显示，企业担心英国经济未来的前景。

几乎九成的受访企业表示，继续能够利用欧盟的熟练工和劳动力是重要的或极其重要的。

近三分之二参加CBI调查的企业表示，他们认为英国在未来五年对企业经营的吸引力将减弱。

退欧公投之前在2015年进行的调查显示，持这种看法的企业比例仅为四分之一。

雇员人数超过5,000人的大企业尤其悲观。这可能让政府感到忧虑，因为政府正在尽力说服投资者英国仍对商业持开放态度。

接近300家企业在8月至10月参加了CBI/Pertemps调查，这些企业的雇员人数总计约为100万人。(完)