FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
英国10月房价涨势暂停 伦敦房价创2009年来最大跌幅--RICS
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性
中国财经
中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月9日 / 凌晨1点11分 / 2 天前

英国10月房价涨势暂停 伦敦房价创2009年来最大跌幅--RICS

1 分钟阅读

路透伦敦11月9日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周四公布，英国房价不再上涨，且伦敦房价创下2009年以来最大跌幅，称政治忧虑以及英国央行上周加息是其中原因。

10月RICS房价差值为正1，9月为正6，降幅比预期更为剧烈，该水平意味着房价持平。

参与路透调查的分析师此前预估为较温和地下降至正4。

其他房价指标则显示，最近几个月略有回升。

但RICS所描绘的景况较为黯淡，称多数地区已开始看到销售下滑，跟随伦敦的楼市形势。

销售下降反映出最近买家需求减弱，且显示未来12个月销量也将下降。

10月份，RICS衡量未来三个月价格预期的指标从负8下降至负11。除了2016年6月英国退欧公投当月之外，这是2012年年中以来该数据的最弱水平。

RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示，市场待售房屋短缺、英国退欧谈判带来的政治不确定性，以及上周英国央行自2007年来首次升息，全都影响到楼市。

他说，首次购房者越来越倾向于新屋，政府刺激措施对购买新屋提供支持。

“二手房市场低迷对整体经济而言是一个坏消息，不仅是在支出方面，还因为这限制了流动性，”Rubinsohn称。

RICS表示，伦敦和英格兰东南部房价下跌，但西北英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰房价仍在上涨。(完)

编译 张荻/王颖/王兴亚；审校 张若琪/戴素萍/李爽

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below