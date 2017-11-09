英国10月房价涨势暂停 伦敦房价创2009年来最大跌幅--RICS

路透伦敦11月9日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周四公布，英国房价不再上涨，且伦敦房价创下2009年以来最大跌幅，称政治忧虑以及英国央行上周加息是其中原因。

10月RICS房价差值为正1，9月为正6，降幅比预期更为剧烈，该水平意味着房价持平。

参与路透调查的分析师此前预估为较温和地下降至正4。

其他房价指标则显示，最近几个月略有回升。

但RICS所描绘的景况较为黯淡，称多数地区已开始看到销售下滑，跟随伦敦的楼市形势。

销售下降反映出最近买家需求减弱，且显示未来12个月销量也将下降。

10月份，RICS衡量未来三个月价格预期的指标从负8下降至负11。除了2016年6月英国退欧公投当月之外，这是2012年年中以来该数据的最弱水平。

RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示，市场待售房屋短缺、英国退欧谈判带来的政治不确定性，以及上周英国央行自2007年来首次升息，全都影响到楼市。

他说，首次购房者越来越倾向于新屋，政府刺激措施对购买新屋提供支持。

“二手房市场低迷对整体经济而言是一个坏消息，不仅是在支出方面，还因为这限制了流动性，”Rubinsohn称。

RICS表示，伦敦和英格兰东南部房价下跌，但西北英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰房价仍在上涨。(完)