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英国与爱尔兰可能数小时内就退欧后边界问题达成协议
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December 8, 2017 / 2:08 AM / in 2 days

英国与爱尔兰可能数小时内就退欧后边界问题达成协议

1 分钟阅读

路透布鲁塞尔/都柏林12月7日 - 英国和爱尔兰可能在数小时内，就英国退欧后两国陆地边界安排达成一致，从而为达成协议扫清道路，消除英国与欧盟开启自由贸易谈判的最后一个障碍。

欧盟执委会首席发言人Margaritis Schinas表示，英国首相特雷莎·梅和欧盟执委会主席容克可能在周五早间签署一项边界协议。

“我们正在取得进展，不过还没有完全谈妥，”Schinas说。“谈判连夜进行。(周五)早上会面是可能的。”

特雷莎·梅的发言人称，英国脱欧磋商正在进行；一位爱尔兰资深官员称谈判进展很快，可能数小时内达成协议。

“目前进展很快，”这位爱尔兰官员在布鲁塞尔的英国爱尔兰商会活动上称。“我认为接下来的几个小时我们将和英国政府完成谈判。我说几个小时，是因为我觉得我们已经十分接近。”

周四晚些时候，英国广播公司(BBC)的政治编辑称，在贝尔法斯特的民主联盟党(DUP)领导人尚未签署边境协议，意味着仍有可能出现波折，但特雷莎·梅仍计划于周五早间在布鲁塞尔与容克和欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)会面，以敲定协议。

Sky News的政治编辑援引DUP消息人士的话称，该党周五将继续研究边境问题。

只有以下三个关键问题取得足够进展，欧盟才会开始贸易谈判：英国须向欧盟支付的分手费；欧盟公民在英国的权利和英国公民在欧盟的权利；如何避免英国与爱尔兰之间的硬边境。(完)

编译 郑茵/王灿；审校 张涛

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