英国截至7月的三个月失业率降至1975年以来最低 而薪资增长迟滞

路透伦敦9月13日 - 周三公布的官方数据显示，英国截至7月的三个月失业率意外进一步降至1975年以来最低，但薪资增长情况比预期还要疲弱。

这一数据有可能加剧英国央行内部对于升息时点是否临近的分歧，并将加大特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)政府进一步放松对公共部门薪资设限的压力。

就业人口升至纪录高位3,213.6万人，新增就业人口18.1万人，为2015年底以来最大增幅，与去年退欧公投之后彰显今年经济成长疲弱的迹象形成鲜明对比。

就业人口的迅速增长将失业率从4.4%压低至4.3%。

截至7月的三个月薪资较上年同期增长2.1%，几乎持平于4-6月的三个月同比增幅。路透调查分析师此前预估为增长2.3%。

不计奖金的薪资能更好地反映基础趋势。截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长2.1%，预估为上升2.2%。

英国8月整体消费者物价同比上涨2.9%，通胀率齐平逾五年来高位，相比之下，薪资增幅落后于通胀增速。截至7月的三个月实质薪资为下滑0.4%。

自英镑在退欧公投后大跌以来，英国通胀急剧攀升，英国政府周二表示，警察和监狱警卫的薪资调升不再受到公共部门涨薪不超过1%的限制。

但政府并未就此额外拨款，因此公共部门的工会正考虑发起联合罢工，以推动薪资涨幅超过通胀。

英国央行货币政策委员会(MPC)将于周三稍晚召开会议，这些就业数据料将使委员们对于是否要支持升息有一番激辩；会议结果将在周四稍晚公布。

尽管薪资成长不振意味着当前通胀升势终将会转淡，但招聘活动强势扩张暗示经济更为强健。失业率也低于英国央行认为会引发薪资快速增长的水准。

上月两名MPC委员支持升息，少数分析师预期英国央行首席经济学家霍尔丹将加入他们的行列。

这将使得反对与赞成升息的票数来到6比3，仍不足以通过升息决议，但这将让市场进一步预期该央行在11月公布最新预估时会采取行动。

大多数分析师认为英国央行要到2019年才会升息，并认为通胀在明年逐渐转淡之前不会有太大幅度上涨，因国内经济成长受到英国即将退欧的影响而表现不振。

8月请领失业金人数下滑2,800人，市场平均预估为增加600人；该数据是整体劳动市场的领先指标。(完)