联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为

路透北京/首尔12月24日 - 朝鲜(北韩)外务省周日称，联合国对朝鲜的最新制裁是战争行为，无异于对朝鲜进行完全的经济封锁，朝鲜威胁将惩罚支持这些措施的国家。

2017年12月22日，美国纽约，联合国安理会开会讨论对朝鲜实施新制裁。REUTERS/Amr Alfiky

联合国安理会周五就朝鲜近期进行的洲际弹道导弹试射活动，一致通过了对朝鲜实施新制裁的决议，寻求限制该国获得原油及成品油，并限制该国的海外务工人员收入。

制裁决议要求把对朝鲜的成品油出口限制在一年50万桶，以寻求禁止对该国近90%的成品油出口。此外，决议还要求在24个月内遣返朝鲜在海外的务工人员，而非起初提议的12个月。这项要求在最后时刻作出调整。

朝鲜外务省在朝中社刊载的声明中称，美国被朝鲜的核力量吓坏了，“越来越疯狂地采取行动，对我国施加史上最严厉的制裁和压力。”

“我们将这项‘制裁决议’视为美国及其追随者对我们共和国主权的严重侵犯，是破坏朝鲜半岛以及本地区和平与稳定的战争行为，我们对这项‘决议’予以断然拒绝，”声明称。

朝鲜长期以来的盟友中国和俄罗斯均支持联合国此次制裁决定。

美国外交官员明确表示正在寻求外交解决，但提出应对朝鲜实施更加严厉的新制裁决议，加大对朝方领导人的施压。

中国方面周六表示，新决议还重申有必要通过谈判取得和平解决，所有各方需采取行动缓解紧张局势。

中国环球时报周六刊登社评文章指出，对朝新制裁很重，它致力于挡住战争。(完)