独家：监管机构明年将采取关键措施推进Libor的替代产品

路透伦敦8月10日 - 英国行业官员告诉路透，明年将采取替换伦敦银行间欧元拆放利率(Euro Libor)的关键步骤，这将加大从Libor平稳过渡直至最终退出的机率。全球金融市场每年有数以万亿美元计的金融合约采用Libor定价。

监管机构上月宣布计划到2021年底采用新系统替代曾被曝出丑闻的Libor时，业内人士质疑这个庞大的转换是否能按时实现，甚至根本无法实现。

但相关机构已经开始准备，将采取两项关键措施，以使替换Libor的英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)在市场上发挥作用。

伦敦证交所(LSE.L)的清算分支告诉路透，正在计划清算Libor所覆盖的期限较长的互换产品。此前该分支已经开始清算短期的SONIA互换产品。

在此同时，一个成员涵盖16家大型调期(互换)及其他衍生品合约交易商的行业团体表示，正致力于打造SONIA期货合约。

该行业团体主席Francois Jourdain表示，他深信转型终将发生；该团体是由英国央行设立，藉以促进SONIA获得采用。

“这将会发生，”他说，“或许不容易，但可能在不同的时程下实现，这取决于各阶段的难易程度，但终将会发生。”

这类举措至为重要，但就算获得通过，英国金融产业全面采纳SONIA仍有一些障碍。

有关转型相关成本、例如修改资讯科技(IT)系统的疑虑，可能阻却部分公司，特别是那些正在执行代价高昂的英国退欧应变计划的业者。

保险等行业若要从Libor改用其他指标以评估未来负债，也可能面临不小的技术、甚至可能是法务上的障碍。(完)