英国伦敦地铁爆炸案嫌犯在多佛港出境区遭警方逮捕

路透伦敦9月16日 - 英国警方周六在多佛港出境休息室逮补一名18岁男子，警方称这对于搜寻周五伦敦通勤列车上放置炸弹者而言是“非常重要”的一步；该起炸弹爆炸事故造成30人受伤。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周五稍晚将英国安全警戒程度提升至“危急”(critical)这个最高等级，意味着可能很快会有另一起攻击，她并派遣士兵及武装警察驻守核电厂等重要战略设施。

警方表示，周六早上在多佛港逮捕一名男子，之后并疏散部分地区，并搜出数个物件，但并未详述细节。多佛港位于英国东南部，乘客可由此搭船至法国。

数小时之后，警方在伦敦东南方一通勤城市的一座房子进行突袭检查，为防范未然，警方还预先对周边房屋进行疏散。可以见到穿着监识服装的警察进入位于Sunbury的一座朴实房屋；Sunbury距离周五发生爆炸案的Parsons Green地铁站约11英里(18公里)。

警方表示，对于周五早上在西伦敦一辆挤满人群的列车上发动攻击事件是否不只一人所为，当局没有预设立场。

多位官员表示，这原本可能是一场致命的攻击。这枚自制炸弹在一载满人的车厢中引起大火，但显然并未完全引爆。

根据多家媒体报导，该爆炸装置上设有定时器，和近期其他几件自杀炸弹案不同。

伊斯兰国声称此事是他们所为。该团体称英国今年其他攻击事件也是他们所为，包括两起在伦敦、以及美国歌手Ariana Grande曼彻斯特演唱会的攻击事件等；不过情报官员表示，没有什么证据显示这些事件为伊斯兰国策划。(完)