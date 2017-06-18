恐至少58人死于公寓楼火灾 特雷莎·梅承认英国当局应对失当

路透伦敦6月17日 - 伦敦警方周六表示，本周伦敦一栋大楼失火恐至少已造成58人死亡。首相特雷莎·梅承认当局处理得不够好。

在民众对政府火灾处理方式的怒火升温之际，特雷莎·梅与格伦费尔大楼(Grenfell Tower)居民会面，并承诺亲自监督善后工作。当天抗议者连续第二天在她官邸附近的街道举行示威。

在上周大选失利后，特雷莎·梅又因对火灾反应漠然而备受批评，周五她在警察的重重护卫下匆匆结束与灾民会面，抗议者对其高喊“可耻”。

特雷莎·梅在声明中肯定了紧急服务部门的表现，但也表示，“坦率地讲，在这场可怕灾难过后的最初几个小时，对于需要帮助和需要基本信息的受灾家庭来说，现场提供的支持工作不够”。

伦敦警察长官Stuart Cundy称，死亡人数58人包括失踪并推定死亡的人。

如果这一数字得到确认，将成为二战以来伦敦造成死亡人数最多的一场火灾。

周五，愤怒的示威者在伦敦肯辛顿和切尔西市政厅外举行抗议活动。

着火大楼的居民称，特雷莎·梅没有及时探视灾民，并称大楼之前就存在隐患，而且官员没有对那些失去亲人和住处的灾民提供足够的信息和支持。

特雷莎·梅周六在唐宁街官邸与肯辛顿北区居民举行了两个多小时的会谈，并就政府应对火灾问题主持了一场会议。

她保证展开公开调查，并承诺提供500万英镑的支持。她还说，要在三周之内重新安置那些失去住处的灾民。(完)