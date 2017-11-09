英国国际发展大臣Patel辞职 特雷莎·梅政府面临新考验

路透伦敦11月8日 - 英国国际发展大臣Priti Patel周三因秘密会晤以色列官员而被迫辞职，此前首相特雷莎·梅希望在她进行脱欧谈判之际，能维护自己日益下滑的威望。

Patel是一位英国脱欧推动人士，在执政的保守党内颇有人望。她周三稍早受到特雷莎·梅的召见，不得不取消前往非洲的行程，接受有关违反外交礼节，未经批准私下会晤的质询。

她回到伦敦后随即被仓促安排了与特雷莎·梅进行会谈，首相办公室随后公布了她的辞职信，信中Patel称自己在以色列的行为没有达到她的职位所要求的“高标准”。

Patel今年稍早在以色列度假时曾有过多次私下会晤。尚不知将会由谁接替她。

这是特雷莎·梅政府高层官员一周来第二人辞职，凸显出其权力的脆弱。而此时的她正面临极为复杂任务，在协商切断与欧盟40余年来联系的同时，还要让四分五裂的保守党保持统一。

Patel会见以色列官员，以及据报访问戈兰高地一座以军战地医院，令特雷莎·梅承受更大的压力，她在议会中要依靠一个北爱尔兰党派帮助其通过立法。特雷莎·梅的办公室则表示，他们并不知道Patel与以色列官员见面一事。

虽然已经迅速采取行动迫使Patel辞职，但特雷莎·梅的内阁团队中少了一名积极主张英退的成员，可能意味着她将面临来自国会议员的更大压力，要求其与欧盟划清界限。

“Priti比特雷莎更受欢迎，在海外也有更多人脉和更大影响，”一名保守党高层消息人士称。

“如果我是特雷莎·梅，就不会让Priti退到后排(议员)席位上，”这名消息人士称。

在英退谈判围绕英国应向欧盟支付多少分手费的问题几乎陷入僵局之际，反对党议员和其他批评人士现在已公开质疑，特雷莎·梅是否能够继续担任首相。(完)