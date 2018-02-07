英国经济增长前景改善 因受全球复苏支撑--NIESR

路透伦敦2月7日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)指出，受限于退欧的英国经济，未来两年的增长将较先前预期快，这主要是拜全球经济成长力道之赐。

NIESR称，英国国内生产总值(GDP)2018年和2019年都料将增长1.9%，高于11月预测的增长1.7%。

相比之下，全球经济2018年和2019年目前预计分别将增长3.9%和3.8%，高于NIESR在11月预估的分别增长3.6%和3.5%。

尽管表现不及全球经济，但英国经济放缓程度并没有英国公投决定脱离欧盟时许多人士预期的那么大。

NIESR表示，除了全球经济意外强劲复苏之外，英国经济还受到英镑贬值、以及12月英国和欧盟就退欧条款达成的协议支撑。英镑贬值提振了英国出口，12月协议则减少了退欧的部分不确定性。

但英国退欧对该国意味着什么仍不确定。关于英国与欧盟未来关系的谈判尚未全面展开。

NIESR的预估基于一个假设，即英国能与欧盟达成协议，对双方间的经贸关系几乎不会造成影响。该机构称，这需要英国首相特雷莎梅在移民和向欧盟的长期支付等问题上作出让步，而这在政治上非常敏感。

该机构还指出，如果英国转而采用世界贸易组织(WTO)规则处理与欧盟之间的贸易往来，则该国经济将滑入温和衰退，大约10年后的经济总量将比达成有利协定的情形小7%。

这将使英国人每年人均损失2,000英镑(2,791美元)。

NIESR维持对英国央行每六个月升息25基点的预期，直至利率达到2%。这快于多数投资者预估。

英国央行11月表示，预计英国经济2018年和2019年将分别成长1.6%和1.7%。该行周四将公布新的预估。(完)