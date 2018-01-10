英国11月工业生产超预期 料为2017年第四季经济成长带来提振

路透伦敦1月10日 - 周三公布的官方数据显示，英国工业生产料为2017年第四季经济成长做出较大贡献，但建筑业有可能拖后腿。

2017年1-9月英国经济成长放缓，因英退公投后英镑的贬值导致通胀上升，给消费者带来损害，尽管出口商由于英镑贬值以及欧元区经济走强而大赚。

德国周二公布的11月工业生产及出口增幅双双超越预期，该国经济增速料在2017年以及2018年超过英国。

英国11月工业生产较前月上升0.4%，高于10月份0.2%的升幅，较上年同期上升2.5%。路透所调查经济分析师此前曾预计，按月上升0.3%，按年升1.8%。

截至11月的三个月，在工业生产中占很大比重的制造业产出增长尤其强劲，同比增加3.9%，创2011年3月以来最大增幅。

英国国家统计局统计人员Ole Black称，“制造业的增长强劲且全面，供出口的再生能源项目、船只、飞机及汽车等领域显着增长。”

英国国家统计局称，截至11月的三个月，建筑业产出环比下降2.0%，创2012年8月以来最大降幅。只有民间建筑业捎来正面讯息。

服务业数据将于1月26日公布。服务业规模是制造业的八倍左右，一直增长缓慢。

截至9月份的三个月，英国经济环比增长0.4%。

英国央行11月预计2017年最后三个月英国经济将维持这一增速，此前英央行自2007年以来首次升息。

英国商会(BCC)周三稍早公布的一项重要商业调查显示，制造业销售的快速增势在第四季冷却下来。

英国国家统计局数据显示，11月英国与世界其它地区的商品贸易逆差扩大至五个月最高水平122.31亿英镑，高于逆差107亿英镑的路透调查所有预估。

包括服务业在内的贸易逆差总额亦触及五个月高位28.04亿英镑。

但若按数量计算，情况则较好。截至11月的三个月中，商品出口同比增长9.1%，进口增长2.6%。(完)