英国10月通胀持稳在五年半最高水准 令央行及分析师跌破眼镜

路透伦敦11月14日 - 英国10月通胀数据守在五年半来最高水准，而英国央行及其他分析师原都预期该数据将会再创新高。

英国国家统计局表示，10月消费者物价年增率持于3.0%，低于路透调查分析师平均预估的上涨3.1%。

英国央行本月表示，通胀可能在10月触及3.2%的高点，之后在三年内缓慢降至略高于该行2%目标的位置；英国央行本月进行了10年来首次升息。

在经济不振、特别是去年退欧公投对进口物价影响已达到高峰之际，周二的数据可能让经济学界更加质疑英国央行升息是否明智。

英国央行总裁卡尼已表示，通胀超过2%目标，是受到英镑自去年退欧公投之后跌逾10%、推高了进口物品价格的影响。

今年9月份，英国通胀已从去年6月退欧公投时期微弱的0.5%升至2012年4月以来的最高水准。

英国国家统计局称，10月份通胀数据持稳，反映出燃料价格下滑被食品成本上涨所抵消。

10月零售物价指数(RPI)同比升幅升至近六年高位4.0%，这对于英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)来说可不是好消息。哈蒙德定于11月22日报告年度预算。

但CPI升幅未能突破3%，意味着卡尼不用在下个月利率决策时，向哈蒙德致信解释为何通胀率比目标高出逾1个百分点了。

许多分析师都批评英国央行在本月稍早做出的升息决定。他们指出，通胀正步入下滑轨道，因英镑疲软带来的最坏通胀影响已经过去，鲜有迹象表明英国缓慢增长的经济会发展过热并引发提振通胀高于目标水平。

不过，英国央行声称，退出欧盟将损害英国的经济增长能力，使之无法在不引发过度通胀的情况下像以往那样快速增长，并且创1975年以来最低水平的失业率也带来劳工短缺和薪资增速反弹的风险。

周二公布的数据证实，一些基础物价压力正在放缓。

10月生产商的原材料成本较2016年10月的增幅为4.6%，低于9月的8.1%。路透调查分析师原本预计生产者投入物价的同比增幅降至4.8%。

10月生产者产出物价较上年同期上涨2.8%，为2016年11月以来最低，并且低于预估的2.9%。9月涨幅为3.3%。

统计局称，9月英国整体通胀为按年上涨5.4%，创近一年来最大增幅，8月的同比涨幅为4.8%。（完）