焦点：英国10月通胀持平于五年半最高水准 对央行利率行动不无疑问

路透伦敦11月14日 - 英国10月通胀意外持稳，令英国央行措手不及，并引发对央行在本月升息后的后续升息速度产生新的疑问。

资料图片：2016年8月，英国伦敦，牛津街的购物者。REUTERS/Peter Nicholls

官方数据显示，10月消费者物价指数(CPI)年增率持平于9月创下的五年半高位3.0%。

英国央行在11月初进行10年来的首次升息时称，其预计10月通胀率将触及3.2%，之后将开始朝着央行2%的目标逐渐回落。

“由于英国通胀升幅不及普遍预期，令很多人尴尬不已，尤其是英国央行，”金融数据供应商IHS Markit的首席商业经济学家Chris Williamson说。

英镑兑美元下跌，英国公债价格上升，因市场认为英国央行在可预见的未来再度升息的可能性略有下降。

在英国央行11月2日升息后接受路透访问的分析师大多表示，他们认为英国央行在2019年之前不会再度升息。周二金融市场预计英国央行在2018年底前都不会升息。金融市场对升息的预期一般更高一些。

虽然许多发达国家的通胀率依然疲弱，但英国通胀率已从2016年6月退欧公投时的仅0.5%大幅上升，原因是英镑贬值推高了进口商品价格。

10月的数据显示，燃料价格下滑被食品成本上涨所抵消，食品价格创2013年9月以来最大涨幅。

许多分析师表示，英国央行本月升息没有必要，因为国内经济放缓、生产率和薪资增长低迷，并且英国与欧盟将来的贸易关系充满不确定性。

路透访问的分析师预计，周三出炉的薪资数据料显示增幅仍只是略高于2%。

**数据难题**

英国央行曾表示，仍预计未来三年通胀率将略高于目标。周二，央行总裁卡尼重申，由于退欧的不确定性，央行将拉长让通胀回到目标水准所需的时间，以支撑英国经济。

安本资产管理的资深分析师Paul Diggle称，由于油价上升，以及英镑走软的后续影响，通胀将再度回升。

“英国央行处于进退维谷的境地。总的来说，我们认为(该央行)明年将不得不再至少升息一次。”

英国10月零售物价指数(RPI)较上年同期上升4.0%，创近六年高点，这对于将在11月22日宣布预算案的哈蒙德来说是个坏消息。

但其他数据显示，基础物价压力在下降。制造企业的原材料成本创2016年7月以来的最慢增速。

“我们的基本预测情境是，CPI升幅已经触顶，”Investec的经济学家Philip Shaw说。

英国与欧元区经济表现对比图：

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