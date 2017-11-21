英国10月政府借款增加 凸显财政大臣哈蒙德面临的预算挑战

路透伦敦11月21日 - 英国10月政府净借款意外扩大，凸显出财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)所面临的挑战。在经济成长前景看空之际，他周三将公布2018年预算。

英国国家统计局周二表示，10月扣除国有银行的公共部门净借款为80.40亿英镑，较2016年10月增加6.9%。

债务成本升高，是带动净借款增加的原因之一；债务成本升高的原因与英国退欧公投后通胀上扬有关。

净借款总额高于路透调查分析师平均预估的70.0亿英镑。

然而国家统计局称，在本财年的前七个月，净借款减少9.6%至385亿英镑。

这使得哈蒙德仍有望把全年净借款控制在2017/18财年目标583亿英镑以下。

但他面临的挑战似乎越来越严峻。

英国国家统计局称，10月债务利息成本跳增25%至60亿英镑，本财年前七个月增长近16%至354亿英镑。并称今年10月是2007年以来历个10月中债务利息成本增幅最大的一个月。

债务支出升高是对通胀大幅上升的反映，通胀上升推高了政府的通膨保值公债成本。11月，英国央行逾十年来首次升息，这也将在更长期内增加政府债务成本。

10月，所得税和资本利得税收入上升近7%，而公司税收入则下降近1%。(完)