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英国10月零售销售自2013年以来同比首降 受通胀和高基数拖累
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2017年11月16日 / 上午10点44分 / 1 天前

英国10月零售销售自2013年以来同比首降 受通胀和高基数拖累

1 分钟阅读

但在截至10月的三个月中，销售量较上年同期仅提高1.1%，为自2013年5月以来的最弱增幅。

“我们持续看到零售销售在稳定增长，但这个10月的数据与2016年10月非常强劲的数据相比显得有些逊色。”

10月零售销售表现强于路透调查的分析师预期，分析师平均预计10月零售销售按年下降0.6%，按月仅增长0.1%。英国统计局称月度零售销售实际增长了0.3%。

当英国央行11月2日升息时，该行预估明年实质家庭消费增长将从今年的1.5%放缓至1%，因需求转向企业投资及出口。

本周稍早公布的官方数据显示，英国10月消费者物价年增率持于五年高点3.0%；在此同时截至9月的三个月实质薪资较去年同期下滑0.5%，创下近三年来最长的连续下滑期。

食品价格正以四年来最快速度上涨。

上周英国森宝利超市(Sainsbury‘s)(SBRY.L)公布季度营收成长放缓，同时上半年度获利下滑；马莎百货(MKS.L)亦称食品销售阻力升高，受消费者支出疲软及竞争激烈打击。

民间部门调查也对上月的零售支出提出不太乐观的说法。英国工业联盟(CBI)公布零售销售创下2009年以来最大的同比降幅，英国零售业联盟(BRC)则称10月支出创下2008年以来最大降幅。

英国国家统计局表示，10月以现金计算的零售销售较上年同期增幅为2.8%，较9月的增长4.6%下滑，且为2016年6月以来最小增幅。

零售销售数据中用于评估通胀的指标--零售物价平减指数10月涨幅降至3.1%，9月时为3.3%。(完)

编译 李春喜/王琛/张明钧; 审校 刘秀红/白云

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