英国最大油管系统进行修复恐关闭数周 油气价格急升

路透伦敦12月12日 - 英国最大输油管线可能因计划外的修复工程而关闭数周，此一消息刺激原油价格升至两年新高，在一波寒潮席卷英国之际，天然气价格亦大幅攀升。

因在一次例行检查中发现一小处外泄问题，福尔蒂斯油管系统(FPS)自12月7日以来便降低了输送量。FPS每日将约45万桶福尔蒂斯原油由北海输送至苏格兰的Kinneil加工站。

FPS的东家--英力士集团表示，公司已决定完全关闭系统。

石油贸易商判断，这是2011年以来首次全面关闭。2011年时因为要将一个疑似二次世界大战遗留炸弹从海床移除，当时的营运商BP(BP.L)因而将FPS关闭。

“事情刚发生不久，要断言修复工程所需时间还太早。我们无法提供一个确切估计，只能说这需要好几周，而不是几天时间，”英力士一名发言人称。

不到两个月前，英力士以2.5亿美元从BP Plc (BP.L)收购了FPS。

该油管系统处理近25%的北海原油产出，同时还是向英国运送海上天然气的主要管线。

英国目前受到冷锋袭击出现了强降雪，导致学校关闭，全国各地的出行受阻。

英力士表示将不得不寻求“替代的原油供应”，不过目前在格兰杰默斯(Grangemouth)有足够的石油储存可供公司“应对该局面”。英力士在苏格兰的格兰杰默斯有一家加工能力为20万桶/日的炼厂。

FPS是支持布兰特原油价格指标的五大北海原油流当中最大的一个。(完)