英国首相特雷莎·梅称她能够带领英国胜利完成退欧任务

路透英国曼彻斯特10月1日 - 英国首相特雷莎·梅周日回应对她的批评，称她拥有正确的策略，可以领导英国并赢得退欧协议，不过同时她也为自己所在的保守党在6月选举中失去绝对多数席位而道歉。

特雷莎·梅希望趁保守党本周在英国北部城市曼彻斯特召开年会之际，重新明确她的计划，并向学生和那些被她称为“勉强维持生计”的人予以资助。特雷莎·梅面临党内要求她下台的呼声。

特雷莎·梅在接受BBC电视专访时反驳有关主要部长立场分歧的说法，称他们在工作计划以及更重要的英国退欧问题上团结一致。前一天，英国外交大臣约翰逊针对与欧盟退欧谈判的底线问题，提出四点个人看法。

但会议中心大门外有数以千计的抗议者要求英国留在欧盟，因此特雷莎·梅想要在去年制造分歧的公投之后统一保守党，进而团结整个国家，则还需要走很长一段路。

特雷莎·梅向英国退欧支持者承诺，她若无法达成一个理想的协议，就会一走了之，并称政府正就“没有协议”拟定计划；她并试图藉由表明她希望达成协议，让亲欧盟的人士也同意她的作法。

特雷莎·梅的盟友兼保守党副党魁Damian Green表示，他有信心特雷莎·梅可领导保守党进入2022年大选，他抨击那些在领导权揣测方面火上加油的人不只阻碍该党工作的进行，更重要的是阻碍政府及国家工作的进行。

但特雷莎·梅要赢得抱持怀疑态度人士的信任，还有一段长路要走。(完)