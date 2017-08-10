英国保诚拟合并英国业务 管理资产达3,320亿英镑

路透香港8月10日 - 英国保诚(2378.HK)(PRU.L)周四宣布，拟将其资产管理业务M&G与保诚英国及欧洲合并为M&G Prudential，合并业务管理达3,320亿英镑资产。

公司的声明称，该合并业务为逾600万名英国及全球客户管理3,320亿英镑资产；至6月底止外部资产总额达1,800亿英镑，差不多是2008年数额480亿英镑的四倍。

M&G Prudential将打造为领先的储蓄及投资业务，切合客户对综合财务解决方案与日俱增的需求。此外，M&G Prudential将作出投资，加快向以服务为导向、由数字驱动的高效业务模式的转型。所作出的投资及相应节省的成本将在M&G与保诚英国及欧洲分红业务及股东业务之间分摊，其中股东预期可为投资注资约2.5亿英镑，及至2022年，每年将可节省成本约1.45亿英镑（不包括收益协同效益）。

保诚英国及欧洲现任执行总裁John Foley将出任M&G Prudential的执行总裁，同时仍兼任Prudential plc董事会的成员。

新实体将结合M&G在主动投资方面的专长，与保诚英国及欧洲在波幅动调整储蓄及负债驱动投资方面的能力，透过零售、机构及直接渠道，让客户在两个品牌的产品方面有更多选择。（完）

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