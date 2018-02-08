英国1月房价差值为正8 不过伦敦地区房价仍下滑--RICS

路透伦敦2月8日 - 周四发布的一项行业调查结果显示，英国1月房价温和上涨，不过伦敦地区房价仍下滑，因为昂贵的物业很难以要价卖出。

英国皇家测量师学会(RICS)公布，1月RICS房价差值为正8，路透调查中分析师原本预期为下滑至正5。英国主要房屋贷款机构Halifax周三公布的数据则显示，英国1月房价意外下滑。

自英国在2016年公投脱欧以来，英国房价年度升幅已放缓至2-3%左右，不过各地区间差异较大，伦敦和周边地区的房价表现最为疲弱。

“区域趋势分歧的情况仍然非常明显，虽然基调悲观，但国内许多地方的表现即使说不上亮眼，不过也仍相当稳健，”RICS首席分析师Simon Rubinsohn说。

伦敦中部就另当别论了，RICS说该地区房价下滑速度和11月一样快，当时那儿的房价出现自2009年以来的最普遍下滑。

标价为100万英镑或以上的房地产--这些物件集中在伦敦--有三分之二无法以开价找到买家。RICS说，通常得折价5-10%才卖得出去。

上周数据显示英国新增抵押贷款批准件数处于三年低点，反映出市场放缓。

RICS称，其会员预料接下来三个月全国房价将持平，但除伦敦以外，其他地区房价在未来12月将上涨。

RICS还补充说，即便在伦敦，未来12月的预期降幅也小于之前的预测。

路透去年底调查的经济分析师平均预测，2018年房价将上涨1.3%，但伦敦房价将下滑0.3%。

评级机构标准普尔周三预测，今年英国房价上涨0.5%，明年上涨1.5%，因高通胀和薪资增长乏力给家庭收入造成压力，且缓解速度缓慢。(完)