英国9月房价前景为退欧公投以来最差 因伦敦房价料续跌--RICS

路透伦敦10月12日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周四公布，英国房价面临着去年退欧公投以来最为疲弱的前景，主要由于伦敦中心地区房价料将进一步下跌。

9月RICS房价差值持稳于正6，略好于路透调查中分析师的预期，但该机构称未来房价前景更趋低迷。

RICS称，未来三个月房价料下跌，未来一年的增速料也是2016年6月以来最慢，当时测量师担心退欧公投将导致房价广泛下跌。

RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示，伦敦和英格兰东南部房价在下跌，而且还会继续下行，而英国其他多数地区房价在上升，这两者之间的表现明显不同。

“我们仍看到存量房供应不足的迹象，”Rubinsohn表示。“在这种背景下，房价可能维持升势...中期来看英国多数地区房价将继续上升。”

上周英国首相特雷莎·梅宣布调整对民间建房补贴，并允许市政当局建造更多社会福利住房。Rubinsohn说，这些计划不太可能让住房短缺状况出现明显改善。

房价增长自去年英退公投以来已放缓，英国抵押贷款业者Nationwide的数据显示，9月伦敦房价自2009年以来首次下降。

伦敦市中心对国际买家的吸引力受英退公投及房地产税上升的打击，英国各地家庭则受通胀上升和薪资增长停滞的挤压。

RICS称，房地产市场活动正在放缓。销售数量和新买家询问度都以2016年7月以来最快速度下降。

“在某种程度上，这是负担能力受抑打击市场上价格较高区块的反映。或许也显示...基本利率逾10年来首次上调的可能性升高，”Rubinsohn说。(完)