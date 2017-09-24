英国首相特雷莎·梅提出两年过渡期 以期打破退欧谈判僵局

路透意大利佛罗伦斯9月22日 - 英国首相特雷莎·梅周五提出计划，在英国退欧后将保留全面的欧盟单一市场准入两年，以试图让企业放心，并且重设与欧盟谈判的论调。

但她为这样一个过渡期、财政义务的履行以及欧盟公民权利的保护所提出的建议，与欧盟所希望的相去甚远。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)称赞该演说很有“建设性精神”，但希望能有更多的细节。

另一位官员则表示，这番演说让他“更加忧心”。

特雷莎·梅在意大利佛罗伦斯一间14世纪的教堂发表演说，她直接向欧盟领袖们喊话，希望打破谈判僵局。由于在一系列问题上谈不拢，包括英国要支付多少分手费的问题，退欧谈判之前陷入停滞。

特雷莎·梅提出约两年的过渡期，期间维持相同的贸易条款，但不用为进入欧盟单一市场而支付费用，她并誓言保障英国退欧后在英国的欧盟公民的权利。她称，英国法院将会把欧洲法院的决定纳入考量。

在财政清算方面，她并表示，英国将会兑现还是欧盟成员期间做出过的承诺。

特雷莎·梅长久来一直表示，英国会遵守其财政义务，但她并未提及演说前几天当地媒体报导所提到的200亿欧元。

她也几乎没有谈到爱尔兰，只提到没有人希望回到与英国统治下的北爱尔兰有着硬边界，这可能重燃紧张关系。

(完)