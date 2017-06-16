焦点：英国首相特雷莎·梅未见大火幸存者惹众怒 压力陡升

路透伦敦6月16日 - 因为没有去慰问伦敦公寓楼大火后的幸存者，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周五面临越来越高的批评声，而此时正是她大选失利后，竭力达成协议以坐稳位子的当口，无疑给她平添更多压力。

特雷莎·梅承诺对已造成至少17人丧生的这场大火展开公开调查，并在与紧急服务部门碰面后的电视讲话中，表达了悲伤之情。

但是和反对党领袖柯尔宾(Jeremy Corbyn)以及伦敦市长萨迪克汗(Sadiq Khan)不同的是，特雷莎·梅并没有探视灾民，招致当地居民、媒体及其保守党内部的批评。

“她想要的是完全可控的局势，但在其中她并没有体现出仁爱，”英国前国防大臣蒲提洛告诉英国广播公司(BBC)。

“她本应该去那里跟居民们在一起。你必须准备接纳人们的情绪，而不是害怕他们，”他说道。

周四被问及为何没有去看望居民或前往当地社区中心探视时，特雷莎·梅称，她是想去事故现场听取紧急救援人员的简报。

《太阳报》称目前仍有65人失踪或恐已遇难。伦敦警方预计死亡人数还会上升，但表示可能要花数月时间在烧毁的大楼中搜索并确认遇难者的身份。

周五，英国各家报纸都加大了对政府的抨击力度，称有一系列问题需要回答，其中包括该大楼的隔热层材料是否助长了火势。

“三个致命问题，”这是右翼报纸每日邮报的头条标题，称内阁大臣们在此次火灾问题上面临令人不安的质疑。该报在上周大选中支持特雷莎·梅的保守党。

社区和地方政府事务大臣萨义德·贾维德(Sajid Javid)为特雷莎·梅没有探视受火灾影响的人进行了辩护：

“她想要做的是与在现场展开搜救和救援行动的人谈话，以确保他们获得了想要的所有东西，并看看她能提供何种帮助，”他对Sky news表示。

特雷莎·梅在上周的提前大选中未能获得绝对多数，之后她一直在努力与北爱尔兰的民主统一党(DUP)达成协议，寻求后者支持她的政府。

伦敦大楼起火事件图： tmsnrt.rs/2ss8lDx

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