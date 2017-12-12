英国首相特雷莎·梅对退欧谈判中的新乐观氛围表示欢迎

路透伦敦12月11日 - 英国首相特雷莎·梅周一对脱欧谈判中“全新的乐观氛围”表示欢迎，对议会称若双方均同意将谈判向前推进、讨论未来的贸易关系问题，那么将可令那些担忧英国恐将在未达成协议的情况下脱欧的人士感到放心。

特雷莎·梅上周缓和了北爱尔兰盟友对于其与欧盟成员国爱尔兰之间边界的未来作用的担忧，从而挽救了将脱欧谈判向前推进到第二个阶段的协议。

但对于脱欧后英国与欧盟间贸易关系的讨论仍有许多问题悬而未决，可能会令特雷莎·梅的内阁部长之间在英国脱欧后的面貌这一问题上的分歧进一步扩大。

一些人士怀疑特雷莎·梅能否就分手费、公民权和北爱尔兰与爱尔兰之间边界问题与欧盟达成一致，从而推动退欧谈判突破最初阶段。特雷莎·梅在议会发表的声明中对这些人提出批评。

“这对那些投票支持退欧、担心曲折的谈判陷入僵局使得退欧永远难成现实的人而言是好消息，”她对议会称。

“这对那些投票支持留在欧盟、担心在没有达成协议情况下退出的人而言也是好消息。”

特雷莎·梅周四将前往布鲁塞尔出席峰会，并希望其他27个欧盟成员国的领导人在峰会上通过谈判代表所做的一项评估，认可各方已经取得可使谈判进入第二阶段的“足够进展”。

**未来困难重重**

但她警告称，英国只有在与欧盟确保能就未来贸易协议达成一致的情况下才会支付分手费。

特雷莎·梅表示，如果没有达成最终协议，则会收回首轮谈判中所作的承诺--其中包括以数年时间支付350-390亿英镑来履行对欧盟的义务。

“此事能成为谈判内容的前提是我们就未来合作伙伴关系达成一致，并同意进入下一阶段，”她说。“如果我们没有就合作伙伴关系达成一致，这方面也就没得谈了。”(完)