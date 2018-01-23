联合国数据显示2017年FDI下降16% 美国和英国FDI骤减

路透日内瓦1月22日 - 周一公布的联合国数据显示，2017年全球外商直接投资(FDI)意外下降16%，估计为1.52万亿(兆)美元，英国和美国的FDI急剧逆转。

FDI主要由跨境并购及对海外新创项目的投资组成，是全球化动态的风向标，也是企业供应链成长和未来贸易关系的潜在迹象。

但随着企业撤出对外国项目的投资或将获利汇回国内，FDI也可能发生逆转。

“我们原本预计2017年FDI会温和反弹，但实际并非如此。FDI下降了16%，这是一个巨大的降幅，”联合国贸易和发展会议(UNCTAD)投资和企业司司长詹晓宁在记者会上说。

“这与全球GDP和贸易增长等其他宏观数据形成鲜明对比，2017年这些数据明显好转。”

流入美国的FDI下滑三分之一至3,100亿美元。

流入英国的FDI锐减90%至194亿美元；英国决定退出欧盟，当地商界因而面临未来的不确定性。不过2016年英国FDI受几桩超大规模交易带动创下前所未见水准。

整体流入中国的资金增长8%至1,440亿美元的纪录新高，不过詹晓宁表示，跨国企业已经进行重整，在中国进行了大量资产剥离，从而导致中国FDI存量余额减少。

他指出，上述都是初步数据，但最终数据料证实整体趋势。

2018年前景笼罩阴霾。詹晓宁表示，全球FDI可能随着经济成长而回升至2016年水准，但存在多重地缘政治风险，以及政策的不确定性，包括美国税制改革的影响等。

他指出，美国的FDI净流入将因汇入款而遭削弱，例如苹果上周宣布将会汇回380亿美元，但FDI净流入也可能受到美国减税的提振。

UNCTAD的数字同时显示，发展中国家新增外资持有的全新开发项目(greenfield)似乎在2017年有所减少，自2016年的激增退缩。(完)