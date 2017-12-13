企业并购：欧洲地产巨头Unibail将以160亿美元收购澳洲Westfield

路透悉尼/墨尔本/巴黎12月12日 - 欧洲最大房地产商Unibail-Rodamco将以160亿美元收购购物中心运营商Westfield Corp，欲在一个饱受亚马逊等线上零售商夹击的行业中，蓄势准备创建出一家全球领头羊。Westfield在美国及英国均有据点。

Unibail的业务侧重于欧洲，在巴黎拥有Les 4 Temps和Forum des Halles，从芬兰赫尔新基至西班牙瓦伦西亚也均有布局。这项并购案将使Unibail触角伸向英美，Westfield在英美拥有35家购物中心，包括位于伦敦的地标性购物中心。

Westfield的主席兼创办人是澳洲富豪Frank Lowy，在他的带领下，Westfield在美国购物中心重新开发中引领潮流，引进高档美食广场、高级餐厅酒吧等等，吸引购物者上门。

Lowy说这项并购案只花了六周就谈妥，Lowy家族将不再参与营运，但将持有合并后集团2.8%股份。

Lowy说出售Westfield是有道理的，因为Unibail“提出了很棒的价格”。但他也承认，出脱Westfield在一定程度上体现了全球整并浪潮，以及零售商所面临的压力。

根据协议条款，Westfield股东将获得总计为每股7.55美元的现金加股票，或10.01澳元，每股溢价18%。

Unibail-Rodamco是2007年时由法国Unibail和荷兰Rodamco合并而来的。1500 GMT，Unibail-Rodamco股价下跌4.0%，终场收低4.06%。Kepler Cheuvreux分析师称收购价格过于昂贵。(完) (编译 李婷仪 审校 汪红英)