中国联通称设立阿里和腾讯合作运营中心与混改无关

路透北京8月9日 - 针对与阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)合作设立运营中心的媒体报导，中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)周二晚发布澄清公告称，设立运营中心属实，但该中心尚处于运营的起步阶段，现阶段不会对公司经营产生重大影响，且该中心的设立与混合所有制改革事项无关。

该公司在上海证交所发布的公告并称，公司确于2017年5月分别设立了中国联通电子商务腾讯合作运营中心和中国联通电子商务阿里合作运营中心。上述运营中心为公司内设部门，其主要职能为分别对接腾讯、阿里等互联网公司，旨在建立以互联网合作伙伴为中心的一体化电子商务运营体系，提升面向线上的一体化产品设计、研发、运营及支撑能力。

路透此前曾援引消息人士报导称，百度(BIDU.O)、京东(JD.O)将加入腾讯控股(0700.HK)等中国大型科技企业的行列，向中国联通联合投资约120亿美元。不过该公司此后亦曾发布公告称，与潜在投资者的谈判工作尚在进行中。

中国联通于今年4月5日开始停牌，不久宣布拟通过定增引入战略投资者。该公告7月15日曾公告称，控股股东联通集团上报的混合所有制改革试点方案，近日获得国家发改委批复。但因涉及事项较多，细节认可需要时间长，公司股票将自下周一(17日)起继续停牌一个月。

6月下旬路透引述消息人士称，在中国联通共计筹资700亿元人民币(约合103亿美元)的计划中，阿里巴巴<及腾讯都将参与成为新股东。不过联通亦在稍晚澄清称，本次非公开发行的具体实施方案正在筹划论证阶段，尚未确定。本公司既不知悉该等媒体报导的信息来源，也并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。（完）

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