独家： 中国联通混改筹资100亿美元 阿里巴巴及腾讯将注资--消息（更新版）

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路透香港6月22日 - 多位消息人士指出，在中国联通共计筹资约100亿美元的计划中，中国科技业巨擘阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)都将参与成为新股东。这是中国当局推动大型国有企业混合所有制改革计划的一部分。

四位知情消息人士向路透表示，在这项筹资行动中，阿里巴巴与腾讯将投资中国联合网络通信股份有限公司(中国联通A股公司)(600050.SS)。该公司为中国联通集团的子公司，在上海证券交易所上市。

其中一名消息人士指出，在新股东之中，阿里巴巴及腾讯的投资规模居前，而百度(BIDU.O)已退出。消息人士未对退出决定的理由置评。

消息人士称，联通集团计划通过旗下的中国联通A股公司筹资约700亿人民币(102.5亿美元)。根据汤森路透数据，这将是2010年友邦保险(1299.HK)首次公开招股(IPO)以来亚洲最大的募资案。

其中两名消息人士称，当中约500亿元人民币将透过发行新股募集，联通集团也将出售在中国联通A股公司的部分持股。由于谈判并未公开，消息人士无法具名。

其中一位消息人士称，中国联通另外接触的潜在投资者包括国内其他一些大型互联网企业以及部分有国家背景的机构，如国寿投资。该公司在去年被列入混合所有制改革试点名单。

消息人士称，阿里巴巴、腾讯等潜在投资者尚未最终确定收购条件，不过交易可能在今年夏天结束前完成。

中国联通、阿里巴巴和百度均未回应置评请求。未能立即联络到联通集团和国寿投资给予评论。腾讯对此不予评论。

负责国有企业监督工作的国有资产监督管理委员会(国资委)亦未回应置评请求。

中国联通与中国移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)为中国三大国有通讯巨头，但也是其中表现最差的一家。

按用户数量计，中国联通是全球最大的移动运营商，但面对中国竞争的市场激烈，近几个季度该公司获利欠佳。民营企业在云业务、大数据服务和移动软件方面都迅速赶超。

外界普遍认为中国联通人员冗余、效率不高、在关键技术开发上进展缓慢，这促使当局将该公司列入了国有企业混合所有制改革第一批试点名单中。

其香港上市公司--中国联合网络通信(香港)股份有限公司(0762.HK)3月公布，2016年获利下降94%。

分析师表示，对于中国联通而言，无论民间投资者参与与否，混改都可能打破现有格局，即便重大重组将困难重重。(完)