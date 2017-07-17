中国联通称集团混改方案获发改委批准 股票将继续停牌

路透上海7月15日 - 中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)周六公告，控股股东联通集团上报的混合所有制改革试点方案，近日获得国家发改委批复。但因涉及事项较多，细节认可需要时间长，公司股票将自下周一(17日)起继续停牌一个月。

公告表示，因涉及混合所有制改革相关的重大事项，本次非公开发行具体实施方案，包括投资者名单、定价、投资金额、所占股比等，仍需按照要求上报相关部委认可后方可实施。

另据上海证券报同日报导，按发改委要求，混合所有制改革试点要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，争取在今年5、6月全部上报改革方案，四季度进入实施阶段。分析人士认为，联通获批预示着混改试点密集落地的窗口已经开启。

6月下旬路透引述消息人士称，在中国联通共计筹资700亿元人民币(约合103亿美元)的计划中，阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)都将参与成为新股东。

因控股股东联通集团拟以A股上市公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，通过非公开发行股份等方式引入战略投资者，中国联通股票于4月5日起停牌，停牌前收报7.47元。(完)

参看公告细节，请点选上海证券交易所网站 here