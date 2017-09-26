联通集团董事长预计联通混改方案有望在一个月内获批

路透上海9月26日 - 据证券时报周二报导，中国三大电信公司之一的中国联通集团董事长王晓初昨日透露，联通(600050.SS)混改方案正在走证监会的审批程序，预计一个月左右时间能够完成。另外，战略投资方的资金也有望年内全部到位。

联通集团周一在北京成立联通大数据有限公司。联通集团副总经理姜正新称，大数据公司定位于中国联通大数据对外集中运营主体和大数据产业拓展的合资合作平台，是中国联通顶层架构设计策略实施落地的产物。

他还表示，随着混改政策的逐步落地，大数据公司与参与联通混改的战略投资者将探寻开展更广泛、更深入的合作，赋予公司更大的活力和竞争力。

中国联通8月中公布其混改方案，包括向中国人寿(2628.HK)(601628.SS)等九家机构发行90.37亿股A股，筹资不超过617.25亿元人民币；联通集团亦将同时向结构调整基金转让约19亿A股，并向核心员工首期授予不超过8.48亿股票。

姜正新预计，运营商基于庞大的客户群，具有获取多维度信息的优势，其中，静态数据价值上千亿元人民币，而一旦这些数据得到动态的应用，价值将超过万亿元。

报导指出，除了已经成立的大数据、车联网和云业务的专业公司，中国联通物联网公司马上也要成立。王晓初表示，中国联通将为客户提供各种创新业务，而大数据只是众多创新车间中的一个，未来将由各个车间为客户提供其需要的各项业务。

“比如一个智慧区域或者智慧行业、智慧城市需要什么，我们相应的几个创新车间就能为总装提供服务。”他说。（完）