中国联通再度澄清战投名单 投资者仍待定

路透北京7月24日 - 针对有关战略投资人名单的传闻，中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)周日稍晚发布澄清公告称，公司与潜在投资者的谈判工作尚在进行中，公司既不知悉该等媒体报导的信息来源，也并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。

路透上周五援引消息人士报导称，百度(BIDU.O)、京东(JD.O)将加入腾讯控股(0700.HK)等中国大型科技企业的行列，向中国联通联合投资约120亿美元。

中国联通于今年4月5日开始停牌，不久宣布拟通过定增引入战略投资者。该公告7月15日曾公告称，控股股东联通集团上报的混合所有制改革试点方案，近日获得国家发改委批复。但因涉及事项较多，细节认可需要时间长，公司股票将自下周一(17日)起继续停牌一个月。

6月下旬路透引述消息人士称，在中国联通共计筹资700亿元人民币(约合103亿美元)的计划中，阿里巴巴(BABA.N)及腾讯都将参与成为新股东。不过联通亦在稍晚澄清称，本次非公开发行的具体实施方案正在筹划论证阶段，尚未确定。本公司既不知悉该等媒体报导的信息来源，也并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。（完）