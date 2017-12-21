大中华区独角兽企业达120家 整体估值超3万亿元--胡润

路透上海12月21日 - 胡润研究院周四首次发布大中华区独角兽指数，共有120家企业入榜，整体估值超过3万亿元人民币，其中蚂蚁金服、滴滴出行分居前两位。

独角兽企业一般是指估值超过10亿美元的未上市企业。从行业维度看，互联网服务、电子商务和互联网金融拥有独角兽的数量位列前三，分别有22家、22家和17家；而从入选企业的估值看，互联网金融独角兽企业的总估值达7,000亿元，约占整体规模的四分之一，汽车交通和互联网服务以5,570亿元和4,700亿元位居第二和第三。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，“我们沿用了资本市场对独角兽的最初定义，筛选了那些估值超过十亿美金的创业公司，而对于很多投资者来说，现在100亿，甚至150亿以上才算独角兽。”

蚂蚁金服以超过4,000亿元的估值雄居榜首，滴滴出行的估值超过3,000亿元，小米和美团点评的估值均超过2,000亿元。今日头条、宁德时代、陆金所都以超1,000亿元的估值并列排名第五，大疆无人机紧随其后，口碑、菜鸟网络、京东金融和饿了么的估值并列第九。

动力电池企业宁德时代异军突起，成为汽车交通行业中的一匹黑马。该公司已连续两年跻身全球动力电池企业前三名，上月刚预披露A股首次公开发行（IPO）材料，公司计划在创业板发行A股募资131亿元。

从投资这些独角兽企业的投资机构来看，红杉资本捕获上榜独角兽企业27家，腾讯(0700.HK)和经纬中国分别捕获21家和15家。这三家机构投资组合较为集中在互联网服务、电子商务、文化娱乐、物流服务及汽车交通行业，其中红杉资本捕获了较多物流服务行业独角兽。

当然，国内互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)亦投资了不少独角兽，例如蚂蚁金服、滴滴出行、口碑、菜鸟网络等。（完）