全球独角兽前十名由美中企业分享 中国占四席--CB Insights

路透上海9月27日 - 美国知名创投研究机构CB Insights最近更新的全球独角兽榜单显示，全球目前共有216家独角兽公司（估值超过10亿美元的未上市公司），前十名由美国和中国企业包揽，中国企业占据四席。

优步（Uber)以680亿美元的估值占据全球独角兽之首，而滴滴出行和智能手机生产商小米分列第二和第三位，估值分别达500亿美元和460亿美元。

列入前十名的中国企业还包括陆金所和美团点评，其估值分别为185亿美元和180亿美元，陆金所是唯一入选前十的金融科技公司。而列入前十名的美国企业还包括民宿短租平台爱必迎（Airbnb）、太空探索技术公司SpaceX、共享办公巨头Wework等。

中国企业此次共有56家企业入榜，是全球拥有独角兽第二多的国家，仅次于美国。排名居前的中国创新企业还包括头条、大疆创新、链家、饿了么等。

德勤和投中信息此前联合发布的《中美独角兽研究报告》认为，中美出现大量独角兽企业的原因，主要与国家互联网市场规模大小、基础设施是否先进、产业结构是否完善以及互联网人才数量四大要素有关。报告预计，未来几年中国将在企业服务、医疗、汽车、交通、消费者升级、物联网、人工智能等领域出现更多的“独角兽”公司。（完）