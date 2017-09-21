独家：意大利裕信银行暗示有意收购德国商业银行--消息人士

路透法兰克福9月20日 - 两位知情人士表示，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)近期对德国政府表示，有意同该国有国家背景的德国商业银行(Commerzbank)(CBKG.DE)合并。两者的合并可能诞生一家规模在欧洲数一数二的银行。

裕信银行是意大利最大的银行，正在欧洲寻找潜在的合作伙伴。据知情人士透露，该行暗示有兴趣做一桩全股票收购交易，待未来两年的整顿工作完成后便可进行。

德国政府在金融危机期间出手营救，持有了德国商业银行15%的股权。裕信银行这番的表态为并购交易铺路。交易若能完成，可能是欧洲最大的跨境并购交易之一。

周三路透报导这一消息后，德国商业银行股价在法兰克福市场涨逾3%，在米兰市场的裕信银行股价则下跌将近3%。

裕信银行同德国政府的接触仍处在初期阶段，一位熟悉情况的消息人士称，亦有其他财团对德国商业银行表达了兴趣。

裕信银行发言人未予置评，但指出其重心放在重振业务上。德国商业银行亦未予置评。

在达成任何交易前，有诸多障碍需要克服，包括德国可能对把本国的主要银行之一出售给外国买家持有疑虑。

“裕信银行一直在与德国财政部接触，”其中一位消息人士称。该消息人士还补充说，虽然德国政府对出售持开放态度，但德国商业银行没有显示出任何的兴趣。

德国财政部一位发言人称：“金融投资者就一系列问题与官员们进行接触。”

“我们一直表示，政府不想永远持有它手中的(德国商业银行)股份，而且想为纳税人带来好的结果，”这位发言人补充说。

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裕信银行的动作，显现出其对欧洲最大经济体德国兴致高昂。德意两国的历史及贸易关系密切。裕信银行已拥有德国另一大行HVB。

这使得裕信银行成为角逐德国商业银行的各方人马中最突出的竞购者之一。德国商业银行营收有约半数是来自对德国中小企业放贷和金融服务。

知情人士说，德国商业银行与德意志银行(DBKGn.DE)的高层去年曾进行过合并谈判，但没有成功。

裕信银行市值将近400亿欧元，约为德国商业银行的三倍。

两者若是合并将成为欧洲最大的银行之一，可满足欧洲央行整并银行业者的愿望。不过，熟悉德国政府想法的一位欧洲官员说，德国可能不愿见到本国两大商业银行都沦为外资所拥有。(完)