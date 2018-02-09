美国国际集团第四季亏损67亿美元 受税改和灾难损失影响

路透2月8日 - 美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四公布第四季亏损67亿美元，因该公司提列了大笔与美国税改和全球灾难损失相关的费用。

剔除一次性项目，第四季调整后获利为5.26亿美元，或每股盈余为0.57美元；上年同期则为亏损28亿美元，或每股亏损2.72美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预测每股盈余为0.75美元。

该公司在当季提列了7.62亿美元灾难损失，主要是肆虐加州的野火对房屋和企业造成的严重损失。

该季财报还反映了储备“温和”增加以涵盖未来索赔的情况。

AIG的一般保险业务调整后税前获利仅为1,300万美元；上年同期为亏损49亿美元，因一项评估导致AIG大幅提高了拨备。

人寿及退休计划业务调整后税前获利下降10%至7.82亿美元，上年同期为8.66亿美元。

整体而言，AIG的获利主要受减税与就业法案影响，计入67亿美元相关支出。

在上任不到一年的首席执行官Brian Duperreault领导下，AIG寻求收购并进行业务重组，以提振业绩，尤其关注科技领域。

该公司目前拥有三个业务部门，包括一般保险业务、人寿与退休计划业务和独立的科技部门。(完)