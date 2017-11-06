美国Altice USA和Sprint达成无线业务合作协议

路透11月5日 - 根据周日公布的新多年期协议，美国有线运营商Altice USA (ATUS.N)将使用无线运营商Sprint Corp (S.N)的网络提供移动服务，成为最新一家进军无线市场以留住客户的公司。

此前一天Sprint和T-Mobile US Inc (TMUS.O)终止了合并谈判。

根据协议，美国第四大有线运营商Altice将使用Sprint的网络在美国提供语音和数据服务。该公司没有公布推出上述服务的时间表。

交易将允许Sprint使用Altice的线缆基础设施来传输蜂窝数据并开发下一代5G网络。

美国第四大无线运营商Sprint和T-Mobile周六称他们已取消合并谈判，这样一来Sprint要靠自己来实施改善计划。

Sprint的多数股股东日本软银集团(9984.T)周日在另一份声明中称，计划增持Sprint股份，但将把流通股持股比例控制在85%以下。

在越来越多的客户取消有线电视订购之际，美国有线电视公司开始进入无线市场，以捆绑更多服务，降低客户流失率。

康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)今年开始通过威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)的网络提供无线服务，特许通讯(Charter Communications)(CHTR.O)计划明年推出无线服务。(完)