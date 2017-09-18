焦点：美国驻联合国大使称联合国对朝鲜束手无策 可能需五角大楼出马

路透华盛顿9月17日 - 美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)周日表示，联合国安全理事会对于控制朝鲜(北韩)核计划已束手无策，美国可能必须将此事交给国防部处理。

“目前在安理会，我们所有能做的事差不多都做了，”黑利对美国有线电视新闻网(CNN)的“State of the Union”表示。她并称，非常愿意把朝鲜问题转交给美国国防部长马蒂斯(James Mattis)。

本周全球领导人将前往纽约参加联合国大会年度会议，黑利的谈话表明，美国在扬言对朝鲜采取军事行动方面并未打退堂鼓。

朝鲜周四发射导弹，飞越日本落入太平洋，藐视联合国祭出的最新制裁举措，包括禁止其纺织品出口及限制原油进口等。

中国敦促美国不要威胁朝鲜。在被问及上月美国总统特朗普称，朝鲜对美国的威胁将招致“火与怒”的言论时，黑利称“那不是空洞的威胁。”

“如果朝鲜继续这种鲁莽行为，倘若美国必须自卫或保护其盟友，朝鲜会被毁灭。我们都心知肚明。谁都不想这样。我们都不想要战争，”她在CNN称。

“我们在尝试其他所有可能的方法，但是也存在诸多军事选项，”她称。

朝鲜已发射了数十枚飞弹，加速其武器计划。

朝鲜周六称，其目标是与美国达成武力“均衡”。

**“火箭人”**

特朗普计划在联合国大会的会议间隙与韩国总统文在寅会面。

“我昨晚与韩国总统谈过话。我问他那个火箭人在做甚么。朝鲜现在排起了长长的队伍等着加油。太糟糕了！”特朗普周日发布推文称。

在朝鲜最新一次发射导弹之后，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周五称，美国的耐心已快要耗尽：“我们一直在推迟、回避问题，我们已经退无可退了。”

他周日对朝鲜构成的迫近威胁发出警告。

“这个政权现在非常接近以核武器威胁美国和其他国家，我们真的必须以强烈的紧迫感行动起来，推出制裁措施、展开外交行动、而且在必要时准备好军事选项，”麦克马斯特在“Fox News Sunday”电视节目中说。

特朗普可用的军事选项，包括以实施制裁为目的的海上封锁、发动巡航导弹(巡弋飞弹)打击核子与导弹设施、策动推翻金正恩的行动等。

马蒂斯已警告称，任何军事行动的后果都将是“悲剧性的，且程度将令人难以置信”，而且将对美国盟友韩国带来严重风险。

美国民主党参议员Dianne Feinstein周日表示，在朝鲜同意放弃核计划之前，特朗普不应排除与朝鲜对话的选项。

“我认为如果谈判桌上没有任何条件，朝鲜不会就这么放弃自己的计划，”她在CNN表示。

Feinstein表示，朝鲜冻结自身的核计划与导弹武库，而非将其终结，对朝鲜与中国而言会是比较愿意接受的。中国方面担心美国把推翻金正恩作为目标。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在CBS的“Face theNation”节目中表示，美国仍希望有一套和平解决的方案，并且一直期望朝鲜展现做好谈判的准备。

“我们已经几度尝试向他们暗示，表示如果他们做好准备，我们也会做好准备，”他表示，“他们的回应却是发射更多导弹以及进行一次核试。”(完)